Saiba como habilitar a voz de Gil do Vigor no Waze

Bianca Bellucci

Do 33Giga



26/07/2021 | 09:48



Motoristas brasileiros podem habilitar a voz de Gil do Vigor no Waze. A opção dá direito a uma navegação divertida, recheada de bordões que o pernambucano emplacou na edição deste ano do Big Brother Brasil. Entre eles, estão “Oxe! Que trânsito lascado!” e “Vou ficar indignado se você não pegar a primeira saída”. A narração está disponível por tempo limitado. Então, não perca tempo e veja como usá-la em seu celular.

Abra o Waze em seu celular. Depois, acesse “Meu Waze”. Dê um toque na engrenagem, para acessar as configurações. Clique em “Voz e som”. Selecione “Voz Waze”. Desça a tela até encontrar as opções em português. Em seguida, mude para a voz de Gil do Vigor.

Abaixo, confira em capturas como usar a voz de Gil do Vigor no Waze. O tutorial foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar em Android: