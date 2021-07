Tem PlayStation 5? Veja como resgatar seis meses de Apple TV+ de graça

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



26/07/2021 | 09:18



A PlayStation e a Apple divulgaram que proprietários do console PlayStation 5 têm direito a Apple TV+ de graça, por seis meses. Entre as principais atrações do serviço de streaming estão as séries Ted Lasso, com Jason Sudeikis, e The Morning Show, com Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. A oferta pode ser resgatada até 22 de julho de 2022. Após o período de testes, a plataforma passa a custar R$ 9,90.

Abaixo, você confere o passo a passo para ter Apple TV+ de graça:

Procure o aplicativo da Apple TV+ na barra de pesquisa do PlayStation 5 ou clique em “todos os apps” na página inicial de mídia. Baixe e abra o app da Apple TV+. Siga as instruções na tela. Faça login com seu Apple ID – ou crie uma conta, se ainda não tiver uma. Pronto! Você já está apto para aproveitar seis meses de Apple TV+ de graça.