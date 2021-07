Após quadro grave da Covid-19, Luciano Szafir fará cirurgia para reconstruir intestino: - Eu achei que eu ia embora

26/07/2021 | 08:10



32 dias depois de uma internação em decorrência de um quadro grave de Covid-19, Luciano Szafir, de 52 anos de idade, teve alta no sábado, dia 24, e concedeu uma entrevista exibida no Fantástico, no último domingo, dia 25, para falar sobre as dificuldades no enfrentamento a doença. Com 15 quilos a menos, intubação e duas cirurgias depois, Szafir ainda revelou que terá que passar por algumas cirurgias em breve, como a reconstrução de seu intestino, que foi acometido pelo vírus.

- Não dá para descrever. Não dá para descrever o quão próximo... Eu achei que eu ia embora, disse ele emocionado.

Luciano ainda falou sobre a sensação de impotência no período em que ficou intubado:

- O intubar foi a pior coisa da minha vida. Lembro que falei: não sei se saio daqui.

E explicou que ainda está longe de ficar 100%:

- Tenho aí uma luta aí pela frente de alguns meses. Depois eu tenho que fazer muita cirurgia para reconstruir o intestino, mas tudo bem. É um dia de cada vez. Abro o olho hoje, e a primeira coisa que eu faço é agradecer à vida.

O ator descobriu a doença pouco antes de se vacinar. Com alguns sintomas, ele ficou isolado em casa antes de procurar o hospital, onde deu entrada já precisando de oxigênio:

- Eu sempre tive muito medo. Eu sempre fui muito cuidadoso. Eu saía com duas máscaras. Como eu peguei? Onde? Não sei.

Família

Sasha Meneghel, filha mais velha do artista, estava em lua de mel após se casar em maio deste ano com João Figueiredo:

- Quando ela soube da internação ela veio correndo. Depois que a gente se encontrou eu falei: pô estraguei a lua de mel. É muito difícil pensar em quem você ama e saber que você pode deixá-los a qualquer instante, disse o ator sobre o encontro com a filha da relação com Xuxa.

Além de Sasha, Szafir é pai de Davi e Mikael, frutos da relação com sua atual companheira Luhanna Melloni. Para o ator, a luta não é apenas contra a doença:

- São duas lutas: contra vírus e contra a cabeça. O tempo todo eu pensava nos filhos, na minha mulher, na minha família, sabe?

Ele ainda pediu responsabilidade das pessoas:

- Sentia muita dor, sentia muito pânico. Eu sentia muitas vezes que não ia passar de quinze minutos. Isso não é fácil. Não queiram sentir isso. Sejam responsáveis. Se vacinem. Eu abro o olho e agradeço; A gente precisa de tão pouco para ser feliz, né?

Complicações

O médico pneumologista e diretor-geral do Copa Star, João Pantoja, falou sobre o quadro de Szafir, revelando que ele teve um comprometimento pulmonar de 50%. Internado no dia 22 de junho, Szafir desenvolveu uma embolia pulmonar no dia 2 de julho. Com o uso dos anticoagulantes, ele perfurou uma alça intestinal e fez sangue na cavidade abdominal.

- É muito grave. Ele poderia ter feito uma sepse fulminante. Ele estava em uso de corticoide, que é uma medicação que reduz a inflamação e reduz a resposta imunológica da pessoa também. Ele teve que ser operado às pressas. Foi feita então uma remoção desse segmento do intestino que estava isquemiado, e ele teve que fazer então uma colostomia, disse o médico.