EUA: Anthony Fauci defende que americanos vulneráveis recebam vacina de reforço

26/07/2021 | 07:49



Principal autoridade dos Estados Unidos sobre doenças infecciosas e conselheiro da Casa Branca em assuntos de saúde, o médico Anthony Fauci defendeu ser possível que as pessoas com imunidade comprometida recebam uma dose de reforço de vacina contra a covid-19 - e disse que a medida está sendo analisada por especialistas do governo.

O grupo a receber uma nova rodada de imunizantes seria composto por pessoas com doenças autoimunes, pacientes que receberam transplante de órgãos ou que estão sob tratamento com imunossupressores e quimioterapia.

Em entrevista à rede CNN neste domingo, 25, Fauci afirmou que o país vive um "dilema desnecessário", alimentado pelos americanos que decidiram não se vacinar e pela disseminação da variante delta. O médico disse que se sente muito frustrado pela direção errada que o país percorre. (Com agências internacionais).