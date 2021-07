Ana Patrícia e Rebecca estreiam com vitória no vôlei de praia em Tóquio

26/07/2021 | 01:48



Ana Patrícia e Rebecca estrearam com vitória no vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na noite deste domingo, pelo horário de Brasília (manhã de segunda no Japão), as brasileiras derrotaram as quenianas Makokha e Khadambi por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/09, em 31 minutos de jogo.

Candidatas à medalha, Ana Patrícia e Rebecca ocupam a 10ª posição do ranking da federação internacional, enquanto as rivais africanas estão em 97º. A partida, portanto, não surpreendeu pelo domínio brasileiro do começo ao fim. O segundo set foi um massacre, confirmando o favoritismo da dupla nacional.

Apesar da facilidade, Ana Patrícia valorizou a vitória. "Eu acho que tudo é difícil nos Jogos Olímpicos. Não tem muito tempo para ficar escolhendo adversário. Nem consigo dizer qual time é mais fácil e qual mais difícil porque todos que estão aqui têm seu valor e fizeram para conquistar a vaga", comentou.

Rebecca revelou que a dupla enfrentou dificuldades no início por conta do nervosismo. "A gente estava bem ansiosa e nervosa. Fico feliz por enfim estrear. Naqueles 10, 15 minutos antes de entrar eu fico muito tensa. Demorou até a gente se encontrar, até porque não conhecíamos o time, vimos poucos vídeos. Não jogamos bem o primeiro set, mas depois a gente conseguiu conversar, impor nosso ritmo e jogar mais solta."

Com o triunfo, o Brasil encerra com aproveitamento de 100% a primeira rodada do vôlei de praia. Antes de Ana Patrícia e Rebecca, venceram seus jogos de estreia Ágatha e Duda, Bruno Schmidt e Evandro, e Alison e Álvaro. Com exceção de Bruno e Evandro, as demais duplas brasileiras lideram seus grupos.

Tanto no masculino quanto no feminino os participantes são divididos em seis grupos de quatro duplas cada. As duas melhores parcerias de cada chave e dos dois melhores terceiros colocados avançam às oitavas de final. As outras duas duplas que ficarem em terceiro lugar vão disputar uma repescagem.

Ana Patrícia e Rebecca voltam à quadra na quarta-feira para enfrentar as letãs Graudina e Kravcenoka. No sábado que vem, dia 31, elas vão encerrar a participação na fase de grupos contra as americanas Claes e Sponcil.