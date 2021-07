Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



26/07/2021



Única atleta brasileira a disputar as edições de inverno e de verão dos Jogos Olímpicos, a mineira Jaqueline Mourão disputa medalha na madrugada de amanhã, às 3h, no ciclismo mountain bike cross-country. O objetivo é superar sua melhor participação na prova, um 18º em Pequim-2008.

No judô, o Brasil terá duas chances de medalhas hoje, a partir das 23h. Ketleyn Quadros (-63 kg), porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos, e Eduardo Yudy (-81 kg) sobem ao tatame contra rivais ainda indefinidos.

Nos vôlei masculino, depois de fazer 3 sets a 0 na Tunísia, o Brasil faz o clássico sul-americano contra a Argentina, hoje, a partir das 9h45. Enquanto que no handebol feminino, a Seleção terá pela frente a Hungria, hoje, às 23h – na estreia as brasileiras empataram por 24 a 24 com a Rússia.