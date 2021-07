Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



26/07/2021 | 00:01



Skate e o judô deram as primeiras medalhas ao Brasil na Olimpíada de Tóquio, na madrugada de ontem. Kelvin Hoefler foi prata no street, enquanto Daniel Cargnin levou o bronze na categoria até 66 kg.

Modalidade estreante nos Jogos, o skate deve dar grande contribuição ao quadro de medalhas ao Brasil. Hoefler terminou em segundo no street, atrás do japonês Yuto Horigome e do norte-americano Jagger Eaton. Os outros brasileiros na disputa, Felipe Gustavo e o andreense Giovanni Vianna não avançaram para a final.

Já Cargnin eliminou o italiano Manuel Lombardo, líder do ranking, mas caiu na semi para o anfitrião Hifumi Abe. Na disputa do bronze, derrotou o israelense Baruch Shmailov. Assim, o judô brasileiro mantém a tradição de subir ao pódio em todas as edições desde Los Angeles-1984.