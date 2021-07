Do Dgabc.com.br



A Prefeitura de São Bernardo iniciou ontem a vacinação contra a Covid para pessoas com 29 anos. O público desta faixa etária pode realizar o agendamento da imunização no portal (https://vacinacovid.saobernardo.sp.gov.br) e no aplicativo São Bernardo na Palma da Mão. Além do cadastro no portal, é necessário preencher os dados também no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br), do governo do Estado.

O município mantém o sistema de vacinação em seis postos avançados, sendo um deles em sistema drive-thru, no Paço Municipal (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro) e os demais sem a necessidade do veículo: no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib (Avenida Kennedy, 1.155, Parque Anchieta), no Ginásio Poliesportivo do Jardim das Orquídeas (Estrada do Poney Club, 90, Alvarenga), Ginásio Poliesportivo do Riacho Grande (Rua Marcílo Conrado, 210, Riacho Grande), no Clube dos Meninos (Av. Caminho do Mar, 3222, Rudge Ramos) e Centro Esportivo do Jardim Lavínia (Av. Capitão Casa, 1.500, Jardim Lavínia), todos com funcionamento das 8h às 12h e das 13h às 17h.

DOAÇÃO DE ALIMENTOS – A campanha Vacina Contra a Fome continua com a arrecadação de alimentos não perecíveis nos seis postos de vacinação contra a Covid-19. Uma ação iniciada em São Bernardo em março, por meio do Fundo de Social de Solidariedade (FSS) em parceria com a Secretaria de Assistência Social, e que, posteriormente, foi incorporada à campanha do Governo do Estado. As doações podem ser entregues das 8h às 12h e das 13h às 17h.