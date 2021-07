Obituário - 26 de julho de 2021

Ademir Medici

26/07/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Adolpho Tafarello, 93. Natural de Morungaba (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Jacyra Aparecida Manoel Garcia, 92. Natural de Amparo (São Paulo). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Ivia Juliani dos Santos, 84. Natural de Itápolis (São Paulo). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Umbelino Bispo Evangelista, 79. Natural de Pilão Arcado (Bahia). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Amália Aparecida Ceron, 74. Natural de Pindorama (São Paulo). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Raimundo de Brito, 81. Natural de Picos (Piauí). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Metalúrgico. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Antonia Sanches da Costa, 76. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no Jardim Cumbica, em Guarulhos (São Paulo). Dia 22, em Santo André. Cemitério Vila Rio, em Guarulhos (São Paulo).

Luiz Carlos Has, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Iracélia dos Santos, 74. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 22. Crematório Vila Alpina.

Cleusa Menegaço de Castro, 68. Natural de Vera Cruz (São Paulo). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 22. Jardim da Colina.

Doroti Mendes Haeffner, 68. Natural de Santo André. Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Advogada. Dia 22, em Santo André. Memorial Planalto.

Valdeildo Avelino da Silva, 51. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ronaldo Beduino dos Reis, 42. Natural de Santo André. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Técnico de dedetização. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

José Abraão, 91. Natural de Álvares Machado (São Paulo). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério da Paulicéia.

Rafael Donati Neto, 91. Natural de Cabreuva (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Júlio Sakae, 90. Natural de Cotia (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério da Paulicéia.

José de Almeida, 84. Natural de Tatuí (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Apostolos Michaiu Retsis, 83. Natural do Cairo, Egito. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 22. Memorial Planalto.

Ilio Francisco da Cruz, 83. Natural de Niterói (Rio de Janeiro). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Crcer Zeljko, 79. Natural da Iugoslávia. Residia no bairro Cibratel, em Itanhaém (São Paulo). Dia 22, em São Bernardo. Cemitério do Morumbi, em São Paulo, Capital.

Cecília Ribeiro Lopes, 73. Natural de Floriano (Piauí). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 22. Vale dos Pinheirais.

Aparecida Fanti El Khoury, 71. Natural de Cambará (Paraná). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Arlindo de Almeida Santos, 69. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Aparecida da Silva Glória, 68. Natural de Ubarana (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério Parque Jaraguá, em São Paulo, Capital.

Rosa dos Santos Steinhoss, 65. Natural de Santo André. Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Nivaldo Rodrigo Feitosa, 60. Natural de Conceição (Paraíba). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Haroldo José Cesarino, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Guilherme Antonio Souza Sanchez, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Metroviário. Dia 22, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Mauro Lúcio da Silva, 50. Natural de Ipatinga (Minas Gerais). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Victoria Bordon Vegas, 89. Natural de Olímpia (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marisa Ortega Serafim, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 22, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



D I A D E M A

Sebastiana da Silva Neves, 85. Natural de João Câmara (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Eldorado. Dia 22. Vale da Paz.

Roberto Spaulonci, 78. Natural de Barra Bonita (São Paulo). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 22. Cemitério de Santo Amaro, em São Paulo, Capital.

Amélia Adão Arruda, 70. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal;

Claudio Curcio, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Luiz Antonio Amâncio Antunes, 62. Natura de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Antonia Aparecida Gonçalves Silva, 61. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

José Onofre Valentim, 57. Natural de Cianorte (Paraná). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Janaina Regina Franca, 38. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Antonio Maciel Silva de Barros, 29. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.



M A U Á

Olga Barros Del Dono, 92. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Cemitério São José, em Ribeirão Pires.



RIBEIRÃO PIRES

Antonio Pinto de Souza, 74. Natural de Cristina (Minas Gerais). Residia no bairro Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 20. Vale dos Pinheirais.