Suposto assaltante morre baleado na praia de Ipanema

25/07/2021 | 20:49



Um homem morreu após ser baleado na areia da praia de Ipanema, na zona sul do Rio, no final da manhã deste domingo, 25. Segundo a Polícia Civil, ele tentou assaltar um banhista, que seria policial e estava armado. Esse banhista reagiu e atirou contra o assaltante, que chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

O caso ocorreu por volta das 11h30, entre os postos 8 e 9. Após ser baleado, o suposto assaltante foi socorrido por policiais militares do 23º Batalhão (Leblon) e levado ao hospital municipal Miguel Couto, no Leblon (zona sul), onde acabou morrendo.

Segundo a Polícia Civil, o autor do disparo se apresentou à delegacia e contou essa versão de que reagiu a um assalto. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital, que vai ouvir testemunhas para concluir se a versão apresentada pelo autor do disparo é verdadeira. Não foram divulgados nomes nem outras informações sobre o autor e o alvo do disparo.