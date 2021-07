Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



26/07/2021 | 00:01



A Simple Organic – marca de beleza natural, orgânica, vegana, cruelty-free (na tradução, livre de crueldade) e sem gênero brasileiro – inaugura, até o início de agosto, a primeira loja no Grande ABC. A unidade será aberta no ParkShopping São Caetano, com investimento estimado em R$ 250 mil e quatro empregos diretos gerados.

“A região já era um ponto mapeado pela equipe de expansão e essa primeira unidade vem justamente por já termos um público muito ativo nessa área. Notamos isso pelas compras do nosso e-commerce. E já temos um plano desenhado para abrir em outras cidades da região, com algumas negociações em andamento”, afirmou a CEO da Simple Organic, Patricia Lima.

Segundo ela, a decisão de iniciar a presença da marca por São Caetano foi estratégica e baseada no potencial econômico da cidade e da região. Atualmente são 23 operações nas principias capitais brasileiras, como Curitiba, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, entre outras.

Localizada no ParkShopping, a nova loja da Simple Organic conta com portfólio reunindo centenas de opções de cosméticos, divididos nas categorias de maquiagem, skincare (cuidados com o rosto), sexual care (cuidado íntimo) e wellness (bem estar), em 35 m². São fórmulas limpas, constituídas à base de ingredientes certificados e extraídos de forma ética, consciente e responsável, segundo a empresa. O novo espaço também traz o conceito da logística reversa, recebendo embalagens vazias dos produtos da marca e os destinando corretamente para centros de reciclagem local.

“A Simple Organic nasceu em 2017, em Florianópolis, com propósito de impactar a sociedade de forma positiva, inovando em fórmulas 100% limpas, ingredientes certificados, buscando oferecer a melhor tecnologia e alta performance nos nossos produtos de skincare e maquiagem. Hoje, somos a maior marca brasileira de cosméticos orgânicos”, disse Patrícia.