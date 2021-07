Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



26/07/2021 | 00:01



Para quem está em busca de uma nova oportunidade, o Grande ABC possui, nesta semana, 807 vagas de emprego disponíveis. Há opções com salários a partir de R$ 1.300, podendo chegar a até R$ 9.300.

A Luandre, agência de empregos com unidade em Santo André, disponibiliza 32 oportunidades. Há vagas para técnico de coleta, com salários entre R$ 1.300 e R$ 1.400; supervisor de loja, com remuneração de até R$ 1.900; analista de e-commerce, que paga até R$ 3,250, entre outros. Para analista de desenvolvimento analítico sênior, o vencimento mensal fica entre R$ 9.200 e R$ 9.300.

Os interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no app da agência, disponível nas plataformas iOS e Android.

No CPETR (Centro Público de Emprego Trabalho e Renda) de Santo André, são 332 vagas. Deste total, 70 são para motorista de caminhão e 20, para auxiliar de logística, sendo a última exclusiva para PCD (Pessoas Com Deficiência). Para atendimento presencial, o candidato deverá agendar horário pelo telefone 4433-0776 (10h às 16h, de segunda a sexta). O CPETR fica no prédio da Prefeitura, no T1.

Ainda há vagas abertas para nova unidade do Assaí, no Jardim Bom Pastor, e que devem ser consultadas pelo link https://expansaoassaisantoandre.gupy.io/

Em São Bernardo, a CTR (Central de Trabalho e Renda) disponibiliza 104 oportunidades de recolocação. A maioria é para auxiliar de linha de produção, 20. A unidade funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e sexta-feira, das 8h às 15h, na Rua Padre Lustosa, 48, no Centro.

São Caetano oferta 197 vagas. O cadastramento é feito pelo Portal do Emprego (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br).

Em Diadema são 87 oportunidades de trabalho, sendo que a maioria (60) é para o ofício de motorista carreteiro na categoria E, para viagens nacionais e internacionais. Os interessados podem se cadastrar no site emprega.diadema.sp.gov.br.

O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá reúne 12 vagas. Há oportunidades para costureira de tecidos técnicos (quatro), tecelão em tear automático (quatro), entre outras. Os trabalhadores interessados devem comparecer ao CPTR na Rua Jundiaí, 63, bairro da Matriz, com RG, CPF e carteira de trabalho.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires disponibiliza 43 postos de trabalho. Há cinco vagas com início urgente para eletricista de instalações de veículos automotores grandes. O PAT funciona nas dependências do Atende Fácil, localizado na Avenida Capitão José Gallo, 55, no Centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h30 às 15h.

Região tem vagas para cursos técnicos

O governador João Doria (PSDB) anunciou, na última semana, a abertura de 37,8 mil vagas para 28 cursos gratuitos de qualificação profissional do Novotec Expresso. Deste total, 1.036 são na região.

Este é o maior número de vagas já disponibilizado pelo programa, que foi criado na atual gestão com objetivo de apoiar jovens com idades entre 14 e 24 anos na busca pela inserção no mercado de trabalho. As inscrições para as novas vagas já estão abertas e podem ser realizadas até o próximo dia 10 de agosto.

No Grande ABC há formações para auxiliar de vendas, gestão de pequenos negócios, jogos digitais, computação em nuvem, criação de sites e plataformas digitais, entre outros, em quatro das sete cidades (Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá).

O Novotec Expresso disponibiliza cursos de qualificação profissional a jovens de até 24 anos, com duração de 120 horas, em parceria com escolas técnicas ou instituições tecnológicas de ensino superior. O início das aulas está previsto para 23 de agosto.

O Novotec Expresso não possui processo seletivo e todos os jovens entre 14 e 24 anos, com ensino fundamental completo, estão aptos a se candidatar. As inscrições já encontram-se abertas e devem ser realizadas pelo site www.novotec.sp.gov.br.