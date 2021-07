Fabio Martins

Do Diário do Grande ABC



26/07/2021 | 00:01



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), confirmou plano de solicitar à Câmara a inclusão na pauta de votação projeto de lei do Executivo que trata da reformulação da Faisa (Fundação de Assistência à Infância de Santo André) logo no retorno dos trabalhos parlamentares, no início de agosto – a proposta foi adiada nas sessões derradeiras que antecederam o período sem atividades em plenário, no fim de junho. “Vou retomar a conversa com os vereadores na primeira semana para que seja discutido o assunto (no Legislativo) na volta do recesso.”

A proposta tem como objetivo criar outro modelo da Faisa, visando municipalizar o gerenciamento do setor de saúde, hoje dividido com a FUABC (Fundação do ABC) – entidade que o governo vem se distanciando. A ideia passa por turbinar a fundação, alterando o escopo de suas atividades e, por consequência desta nova estrutura, troca, inclusive, o nome do órgão para Fundação de Assistência Integral à Saúde de Santo André, mantendo, contudo, a sigla.

A matéria foi formalizada pelo Paço em junho. Houve movimento em torno de apreciação com urgência, mas até mesmo integrantes da base expressaram desconforto em votar o texto naquele momento. Segundo alguns parlamentares, carecia no texto série de esclarecimentos sobre funções técnicas. Emendas foram apresentadas para exigir, por exemplo, diploma de ensino superior em cargos de chefia. Também foram feitos questionamentos acerca do impacto financeiro da futura estrutura.

Dentro do governo, a ideia é alocar o vereador licenciado Almir Cicote (Avante) para comandar a Faisa. Presidente da Câmara e superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) no primeiro mandato de Paulo Serra, Cicote está afastado das funções no Legislativo desde março, quando se licenciou do cargo para ser diretor da central de convênios, braço da FUABC – ele se desligou do posto em 15 dias.

A Prefeitura chegou a oficializar processo licitatório para contratar OS (Organização Social) gestora de alguns equipamentos de saúde – trabalho hoje executado pela FUABC –, mas, diante da suspensão do edital, optou-se pela prorrogação do vínculo emergencial com a Fundação.