Comediante norte-americano Jackie Mason morre aos 93 anos de idade

25/07/2021 | 16:10



O comediante norte-americano Jackie Mason morreu no dia 24 de julho, aos 93 anos de idade, conforme confirmou o advogado e amigo do humorista, Raoul Felder, ao The New York Times.

Ex-rabino, Jackie começou sua carreira na comédia stand-up e seu sucesso o levou ao redor do mundo, chegando a se apresentar para a Rainha Elizabeth II em 1989 e 1991.

Atuou em quadros de comédia em vários programas da televisão norte-americana como The Tonight Show, The Ed Sullivan Show , The Garry Moore Show , The Hollywood Palace, The Smothers Brothers Comedy Hour, The Mike Douglas Show, entre outros, além de filmes como O Panaca, estrelado por Steve Martin.

Por sua dublagem como o Rabino Hyman Krustofsky, o pai de Krusty, o Palhaço em Os Simpsons, venceu o Emmy em 1992.