Monica Benini compartilha relato e barriga de oito meses de gravidez: Somos dois corações

25/07/2021 | 15:10



Grávida pela segunda vez, Monica Benini compartilhou um relato emocionante da gestação em seu Instagram, neste domingo, dia 25. A modelo, que está esperando uma menina com Junior Lima, já é mãe de Otto, de três anos de idade.

Existe uma ambiguidade muito singular no gestar? Ao mesmo tempo que talvez seja um dos processos mais solitários da vida de uma mulher, porque envolve toda uma complexidade que só quem vive sente (do lado de fora é tudo intangível, intocável e temperado pelos hormônios desajustados), traz consigo a sensação de que somos dois corações, batendo em sintonia e que, provavelmente dentro de nós esteja uma dos nossos grandes parceiros (as) da vida, escreveu.

Monica, que já revelou que a gravidez foi planejada, comentou sobre as diferenças entre as gestações.

Eu, que já havia passado por uma gestação, mesmo que repetisse ,que sabia que uma gestação nunca é igual à outra, não imaginava que poderia ser tão diferente. Diferente por si só e porque gestar em meio à uma pandemia intensifica, entre outras coisas, a sensação de solidão. Não tem toda a família reunida por perto, não tem amigas, não tem eventos de despedida da vida sem recém nascido. Tem insegurança, medos e uma leve sensação de vazio, que é aliviada pelos que estão ao meu lado e pela minha bebê que chuta incansavelmente minha barriga. Mas que aperta, dói. Tem perna inchada, cansaço, dor nas costas, mas também tem amor em uma crescente que por vezes até transborda. Quase oito meses de nós, minha filha! Espero que esteja confortável, tranquilo e acolhedor ai dentro, porque aqui fora estamos preparando o terreno pra te receber do jeito que você merece.