Mario Frias critica uso da palavra 'todes' por Museu da Língua Portuguesa

25/07/2021 | 15:03



Mario Frias, secretário especial de Cultura do governo de Jair Bolsonaro, usou seu Twitter para criticar o uso da palavra "todes" pelo perfil oficial do Museu da Língua Portuguesa, que reabre no próximo dia 31 de julho.

"O Governo Federal investiu 56 milhões de reais nas obras do Museu da Língua Portuguesa para preservarmos o nosso patrimônio cultural, que depende da preservação da nossa língua. Não aceitarei que esse investimento sirva para que agentes públicos brinquem de revolução. Tomarei medidas para impedir que usem o dinheiro público federal para suas piruetas ideológicas. Se o governo paulista se comporta como militante, vandalizando nossa cultura, não o fará com verba federal", escreveu Frias na sexta-feira, 23.

A nova forma neutra de gênero gramatical, sem definição de gênero (masculino e feminino), que busca a inclusão de pessoas não-binárias, dividiu opiniões e recebeu críticas desde que a postagem foi feita, em 12 de julho, ganhando mais repercussão nas redes sociais dias depois. Nela, a instituição fala sobre sua reabertura como um "espaço aberto à reflexão, inclusão e um chamamento para todas, todos e todes os falantes, ou não, do nosso idioma".

Em comunicado divulgado na última sexta-feira, 23, o museu chegou a se posicionar sobre o tema: "Desde sua fundação, em 2006, o Museu da Língua Portuguesa se propôs a ser um espaço para a discussão do idioma, suas variações e mudanças incorporadas ao longo do tempo. Sempre na perspectiva de valorizar os falares do cotidiano e observar como eles se relacionam com aspectos socioculturais, sem a pretensão de atuar como instância normatizadora. Nesse sentido, o Museu está aberto a debater todas as questões relacionadas à língua portuguesa, incluindo a linguagem neutra, cuja discussão toca aspectos importantes sobre cidadania, inclusão e diversidade".

O Estadão entrou em contato com a assessoria do Museu da Língua Portuguesa, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e do Governo do Estado de São Paulo a respeito das declarações de Mario Frias, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.