Regina Casé compartilha momento de Lázaro Ramos lendo para as crianças

25/07/2021 | 14:10



No último sábado, dia 24, Regina Casé encantou as redes sociais ao compartilhar um clique de Lázaro Ramos lendo seu novo livro infantil, Edith, para as crianças. No registro, o ator leu para o filho da atriz, Roque, seu neto, Brás, e Maria Antônia, filha do ator.

Oba! Ontem à noite eu tive folga! Não precisei botar as crianças pra dormir. Já imaginou você ter o próprio autor lendo seu livro bem na sua cama? Isso é sonhar acordado! Que delicia, Lázaro Ramos! Você contando para as crianças essa sua história tão legal da Edith e a velha sentada na sua cabeça! Já leram o novo livro dele para as suas crianças? É demais!, escreveu a atriz.

Nos comentários, os seguidores se derreteram com a situação!

Os privilégios que queria tanto ter! Leitura com esses pequenos incríveis e Lázaro contando histórias, comentou um internauta.