Em show, Mumuzinho revela que foi o cupido de Diogo Nogueira e Paolla Oliveira

25/07/2021 | 13:10



Como você viu, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira assumiram publicamente o romance na última sexta-feira, dia 23! Na noite do último sábado, dia 24, o casal subiu ao palco do show do Mumuzinho, que revelou que foi o cupido da relação!

- Gente, não conta pra ninguém. Eu fiz um facetime com os dois e aí olha o que deu, gente! Então eu queria os aplausos, que Deus abençoe essa relação, esse amor. Viva o amor, maravilhosos.

Na ocasião, os pombinhos deram o primeiro beijo público! Além disso, um fã clube dedicado ao casal divulgou diversas fotos inéditas do romance.