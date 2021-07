Filho adotivo de Cid Moreira nega interesse por dinheiro

25/07/2021 | 13:10



Como você viu, os filhos de Cid Moreira estão em um pé de guerra com o pai porque estão o acusando de abandono, pedem bloqueio de bens e em relação à madrasta, Roger e Rodrigo, pedem a prisão dela.

Em entrevista ao Portal R7, Roger Moreira, filho adotivo do jornalista, negou qualquer interesse no dinheiro e patrimônio do pai e contou que, na verdade, eles estão tentando protegê-lo da esposa, Fátima Sampaio.

- Nosso objetivo é proteger ele dessa delapidação do patrimônio que ela vem fazendo e que ele não percebe. Ela criou um tipo de blindagem. Ela afastou todas as pessoas da família e todos os amigos. Ela criou um novo círculo de pessoas justamente para fazer isso. Então, o nosso objetivo, é proteger ele para que ele não acabe em um asilo. Quando ela conseguir tudo, com certeza ela vai deixar ele. Ela só ainda não deixou ele porque ele ainda tem rendimentos da Globo e outros, revelou.

Na conversa, ele explicou a decisão de ter entrado com uma ação de interdição no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

- A gente não quer o dinheiro dele, a gente quer que os bens dele não sejam destruídos dessa maneira. Que ela pegue os bens dele e jogo tudo fora ou fique passando para outras pessoas. A gente não quer que o dinheiro dele venha para a gente. Isso é uma consequência, no futuro, após a morte dele, óbvio, que a gente vai ter direito à herança dele. A gente não quer nenhuma herança dele agora. A gente só não quer que ele seja roubado.