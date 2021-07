Em comemoração aos 52 anos de idade, Jennifer Lopez assume relacionamento com Ben Affleck

25/07/2021 | 12:10



Assumidíssimos! Após muitos meses de flagras e especulações, Jennifer Lopez decidiu assumir seu relacionamento com Ben Affleck no último sábado, dia 24 - no dia de seu aniversário! Em comemoração aos 52 anos de idade, a cantora compartilhou uma série de cliques posando de biquíni em um barco, sendo o último beijando o ator.

52... O que isso faz, escreveu na publicação.

Como você acompanhou, os dois começaram a se envolver em 2002, chegaram a ficar noivos, mas acabaram se separando em 2004. Neste ano, após o término do noivado de JLo com o ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez no dia 15 de abril, ela e Ben voltaram a se aproximar. Fofos, né?