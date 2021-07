Mariana Uhlmann faz linda declaração para Felipe Simas

25/07/2021 | 12:10



Mariana Uhlmann compartilhou em suas redes sociais no último sábado, dia 24, uma foto ao lado de seu marido, Felipe Simas, e nem mediu esforços para fazer uma linda declaração para ele. No post, Mariana revela sua forte conexão com a fé e disse:

Meu amado, temos vivido experiência em Cristo únicas... você me incentiva a viver mais de Deus, a ser uma pessoa melhor a cada dia, mesmo que as vezes o seu falar me irrite por eu ser cabeça dura, no fundo eu sempre escuto. Te amo, sua torneira!

Na segunda foto desta mesma publicação, a jornalista aparece toda sorridente deixando ainda mais fofa a declaração. E os fãs, claro adoraram a publicação de Mariana e fizerem uma verdadeira chuva de elogios nos comentários.