Prefeitura de SP adia vacinação de pessoas com 28 anos programada para quinta

Durante a reinauguração do Vale do Anhangabaú, na manhã deste domingo, 25, o Prefeito Ricardo Nunes (MDB) desconfirmou a vacinação das pessoas com 28 anos, que estava programada para acontecer nas próximas quinta e sexta-feira. A vacinação para quem tem 29 anos continua confirmada para terça e quarta-feira.

Segundo o Prefeito, houve um erro de entendimento da própria prefeitura em relação à disponibilidade de doses para essa faixa etária. Ainda assim, Nunes afirmou que está trabalhando, em parceria com o Governo do Estado, para reverter esse cancelamento - mas, por ora, a faixa dos 28 anos não será vacinada na semana que vem.

Além disso, o prefeito confirmou que amanhã, segunda-feira, as 652 grávidas que tomaram a primeira dose da vacina Astrazenaca irão receber a vistas em suas casas para a aplicação da segunda dose, mas desta vez da vacina da Pfizer.