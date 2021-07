Chega ao fim o casamento de Nicole Bahls e Marcelo Bimbi

25/07/2021 | 10:10



Nicole Bahls e Marcelo Bimbi participaram do Power Couple Brasil em 2019 e entre altos e baixos, o casal acabou vencendo o programa. Para quem não sabe, os dois estavam juntos há três anos, isso mesmo, estavam!

Segundo informações publicadas por Leo Dias, do Metrópoles, neste domingo, dia 25, a influenciadora digital acabou dando um basta e colocou fim no seu casamento com o modelo.

A notícia teria sido dado pela própria ex-Panicat com exclusividade para o jornalista e ela ainda fez questão de mandar um recadinho para o seu ex.

- Que ele seja muito feliz!

Lembrando que em 2019, Leo Dias já tinha noticiado que o casal teria dado um tempo no casamento, mas até então teriam se acertado.