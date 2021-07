Bianca Andrade e Fred recebem surpresa da família

25/07/2021 | 10:10



Como você viu, Bianca Andrade deu à luz Cris no último dia 18 e na noite da última sexta-feira, dia 23, seu companheiro e pai da criança, Fred, acabou revelando que eles pela primeira vez saíram juntos para jantar e deixaram a criança recém-nascida junto com a avó.

A publicação, claro, não foi vista com bons olhos pelos seguidores e Boca Rosa recebeu diversas críticas. Agora, no último sábado, dia 24, Bianca compartilhou algumas fotos de uma surpresa que recebeu de seus familiares ao irem para casa com Cris.

Na publicação, a influenciadora e o youtuber surgem esbanjando muita alegria diante de uma mesa repleta de presentinhos, e na legenda da publicação ela acabou escrevendo:

Minha família, vocês são tudo para mim!