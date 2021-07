Desrespeito à população

Do Diário do Grande ABC



25/07/2021 | 09:25



O custo para os contribuintes de São Bernardo pode até não ser exagerado, mas é aviltante e escancara extrema falta de respeito para com a população o fato de o então candidato a vereador Lucas Ferreira (DEM) ter usado carro pago com dinheiro público – que sai dos bolsos dos moradores – para fazer campanha no pleito do ano passado. Aliado do prefeito Orlando Morando (PSDB), ele se aproveitou de veículo de empresa contratada pelo Paço para atuar em serviços no sistema viário para percorrer as ruas da cidade, inclusive com adesivo estampado com imagens da dupla.



A denúncia exposta em reportagem desta edição, e elevada à manchete da capa, trata de apenas um carro que foi flagrado a serviço da campanha do agora parlamentar, caso que está sob mira da Justiça Eleitoral. Daí a avaliação de que o desrespeito ao povo é maior do que o gasto. Mas não se pode duvidar de que o modus operandi pode ter beneficiado muitos candidatos mais, porque a classe política – não toda, claro – é useira e vezeira em se aproveitar de recursos financeiros, humanos e materiais que estão à mão, e pelos quais não precisarão pagar do próprio bolso.



Obviamente o nobre edil nega que tenha circulado pelas ruas de São Bernardo, em campanha, com carro pago pelo contribuinte e acusa adversários que o levaram às barras da Justiça – quatro ações – de perseguição política. Seria algo inédito na história do País se confirmasse a benesse. Mas de nada adiantam as justificativas, sobretudo porque a empresa que presta serviços à Prefeitura, em ofício ao Paço, afirmou que o veículo foi usado no projeto eleitoral do parlamentar. E tem também as fotos do possante adesivado.



Contra fatos não há argumentos, mas a Justiça precisa investigar e, caso confirme a denúncia, tomar as medidas cabíveis. E que sejam as mais duras, para que sirvam de exemplo. Se bem que é difícil acreditar que uma punição ao vereador será capaz de mudar o curso da história. Afinal, o passado e o presente do Brasil revelam que os malfeitos vicejam na frondosa árvore da crença na impunidade.