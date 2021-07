Dado Dolabella critica Hortência e toma invertida de Luana Piovani: Cresça, moleque!

25/07/2021 | 09:10



Como você já deve saber, a ex-jogadora de basquete Hortência anda tendo motivos de sobra para assistir as Olimpíadas de Tóquio porque o seu filho mais velho está presente e competindo por lá. Durante o último sábado, dia 24, a ex-atleta comemorou que João Victor alcançou a melhor nota para o Brasil no hipismo de adestramento e Dado Dolabella que tem a língua maior que a boca resolveu de manifestar sobre isso.

Em uma publicação nos Stories, o ator super criticou a prática esportiva que usa cavalos - para quem não sabe ele é vegano e de uns tempos para cá virou um grande defensor dos animais. Não satisfeito em ter comentado a publicação de Hortência, Dado ainda foi até a sua própria timeline e soltou um imenso desabafo sobre o assunto.

Nas provas de salto, adestramento e CCE são utilizados literalmente instrumentos de tortura que causam imensa dor aos cavalos ? tais como freios, bridões, chicotes e esporas. Os cavalos que são feridos pelo freio ou bridão abrem a boca, fazendo gestos constantes de desconforto, mas quando eles mostram sintomas de dor são geralmente silenciados com um movimento mais apertado que fecha suas bocas, silenciando sua dor e sua maneira de se expressarem. A baba branca e grossa que sai da boca do cavalo ao usar o freio ou bridão se deve ao fato de que há ressecamento na garganta do cavalo e indica que as glândulas parótidas estão lesadas. O freio atua sobre o diastema, o espaço sem dentes das gengivas em vertebrados, pois é no diastema que está localizada a parte mais sensível do nervo trigêmeo, e nessa área não há uma camada submucosa que o possa proteger dos impactos da pressão do ferro. Especialistas já apontaram que o freio é a causa de mais de 40 doenças e de 100 comportamentos negativos em cavalos. Usando um chicote, mesmo sem uma grande força, causa grande dor ao cavalo. Por causa da pigmentação da pele e do pelo, os hematomas causados pelos chicotes são invisíveis ao olho nu, no entanto, eles existem e já foram comprovados por necropsias realizadas em cavalos. Uma pesquisa demonstrou que cavalos têm a epiderme mais fina e com mais terminações nervosas do que humanos, sendo assim, eles são mais sensíveis à dor do que humanos. Durante os treinos e nas competições, cavalos de todas as idades podem sofrer lesões musculoesqueléticas dolorosas, como ligamentos e tendões rompidos, articulações deslocadas e até mesmo ossos fraturados. Nas provas de adestramento, devido ao fato de o cavalo ter que ficar com o pescoço muito curvado, pode haver necrose nos músculos do pescoço. O esforço que o cavalo tem que fazer em competições pode causar hemorragia pulmonar, úlcera e ataque cardíaco. Não financie a crueldade! Não assista competições de hipismo ou de quaisquer outras provas que utilizem animais, nem nas olimpíadas, nem em outros eventos!

Luana Piovani viu toda a polêmica e resolveu desaprovar a manifestação de seu ex-namorado, e escreveu em suas redes sociais:

Vergonha alheia. Para de ser ignorante, ele ainda precisa evoluir. Enfim, a hipocrisia. Querido, Dado, o dia que aprender a tratar bem uma mulher, você poderá falar sobre esses lindos cavalos são melhores tratados do que essa sua cabeça. Cresça, moleque!

Para quem não sabe, Luana acabou sofrendo uma agressão de Dado Dolabella quando eles ainda eram noivos, em 2008.