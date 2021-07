Leticia Bufoni revela nas redes sociais mágoa com o medalhista Kelvin Hoefler

25/07/2021 | 05:05



Após a primeira medalha do Brasil nos Jogos de Tóquio, a skatista Leticia Bufoni fez uma postagem parabenizando o medalhista de ouro Yuto Horigome, do Japão, e também já havia mandado mensagens de incentivo para Felipe Gustavo e Giovanni Vianna, outros dois brasileiros na prova. Mas a ausência de Kelvin Hoefler nesta lista intrigou seus seguidores. Até que ela explicou.

"Estão me perguntando por que não posto o Kelvin nos meus stories. O Kelvin, pelo que vocês perceberam, ele nunca está com a gente nos 'rolês', ele nunca faz parte das nossas atividades por uma opção dele. Ninguém tem nada contra ele, pelo contrário, está todo mundo aqui comemorando que o Brasil ganhou uma medalha. Respeito muito a história dele, mas, infelizmente, ele não gosta de estar com a gente", comentou Bufoni, que compete nesta segunda-feira na Olimpíada.

Kelvin admitiu que a relação com a atleta esfriou nos últimos anos, apesar de eles terem sido bem próximos por um tempo. "Eu cresci junto com a Letícia também, a tia dela morava na rua da minha casa. Um tempo depois a gente era muito próximo, ela foi para os Estados Unidos e eu fiquei no Brasil. Aí a gente perdeu um pouco do contato", comentou.

Kelvin não se mostrou incomodado com a ausência da torcida de Bufoni na prova. "É a mesma família, mas sou mais pacato, fico mais no meu canto, bem quieto na minha, não sou muito extrovertido, prefiro analisar as coisas", concluiu o skatista, que garantiu estar na torcida por sua amiga Pamela Rosa, outra brasileira que compete no skate. "Já estou nervoso", avisou.