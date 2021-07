Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



25/07/2021 | 00:01



Três das sete cidades do Grande ABC registraram ontem mais 253 casos confirmados de Covid-19 e cinco óbitos decorrentes da doença. Os municípios de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não informaram a atualização de ontem.

Em Santo André foram 105 novas testagens positivas e uma vida perdida. Já em São Bernardo 134 pessoas confirmaram infecção por coronavírus nas últimas 24 horas e três mortes foram registradas. Em São Caetano, foram notificados 14 novos casos e um óbito. As demais cidades confirmarão os dados do fim de semana na segunda-feira, informando além do boletim diário, o retroativo registrado no fim de semana.

Desde o início da pandemia, a região já contabilizou 234.533 munícipes doentes e 9.516 pessoas perderam a batalha para o coronavírus. Entretanto, desde março do ano passado 217.465 pessoas venceram a Covid-19 e entraram para o índice de recuperados.

Já no Estado, o total de casos confirmados chegou ontem a 3.997.084. Conforme o governo estadual, até sexta-feira haviam 12.605 pacientes internados em todo o território de São Paulo, sendo 6.534 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 6.071 em enfermaria. Desde o início da pandemia, foram registrados 137.211 óbitos.

No Brasil, foram confirmados novos 38.091 casos de coronavírus, totalizando 19.670.534 pessoas doentes desde o início da pandemia. Em 24 horas, o País perdeu mais 1.108 vidas para a Covid-19, chegando a 549.448 óbitos acumulados.