Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



25/07/2021 | 00:01



Pela primeira vez desde o início da campanha de vacinação contra a Covid, em 19 de janeiro, o Grande ABC ultrapassou a marca de 200 mil doses aplicadas em uma semana. Com as 20.604 frações ministradas ontem, as sete cidades, juntas, chegaram a 204.436 entre o domingo, dia 18, e ontem. O número é 20% superior ao recorde semanal que era de 170.333, registrado entre 20 e 26 de junho. A marca mostra que a campanha de vacinação voltou a acelerar na região, depois de três semanas consecutiva com indicadores em queda.

Além de estabelecer a maior marca geral, a semana que terminou ontem também comprovou que as cidades voltaram a focar na segunda dose, além do incremento da vacina da Janssen, de aplicação única, que é computada junto com as segundas doses. Foram 93.885 frações de complemento do esquema vacinal, maior número desde o início da campanha. Como comparação, na semana imediatamente anterior, foram ministradas 58.649 segundas doses, ou seja, 37,5% a menos.

Com isso, os municípios do Grande ABC já aplicaram, no geral, 2.049.656 vacinas contra a Covid, sendo 1.514.355 referentes à primeira dose e 535.301, à segunda. O percentual de moradores da região que já iniciaram o esquema vacinal é de 53,9% (72,4% dos adultos), enquanto que 19% já receberam também a segunda dose ou o imunizante da Janssen (25,6% dos adultos).

Santo André segue como a cidade com o melhor desempenho do Grande ABC no Vacinômetro (veja a tabela na página 3). A cidade já protegeu 61,8% dos moradores com a primeira dose e 21,9% com a segunda. O pior desempenho da região é o de Rio Grande da Serra, que garantiu a imunização de apenas 41,4% dos habitantes com a primeira dose e 10,8% com a segunda.

NOVO GRUPO

Para tentar melhorar o desempenho na campanha de vacinação, Rio Grande da Serra será a primeira cidade da região a vacinar moradores com 28 anos a partir de hoje. Para dar conta da demanda, a cidade fará a imunização por meio do sistema drive-thru, montado na Rua Prefeito Cido Franco, 530, ao lado da UBS (Unidade Básica de Saúde) Centro. O posto vai funcionar exclusivamente hoje, das 9h às 16h.

A Prefeitura destaca que para garantir a vacinação é preciso levar com RG ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação), carteirinha de vacinação (para receber a segunda dose), cartão SUS (Sistema Único de Saúde) e comprovante de endereço.