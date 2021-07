Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



25/07/2021 | 00:01



O assessor da deputada estadual Carla Morando (PSDB), com base eleitoral em São Bernardo e mulher do prefeito Orlando Morando (PSDB), Gilmar Miranda, foi apontado como o mandante de possível articulação contra o prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL). Segundo denúncias, um jovem, identificado apenas como Gabriel, estaria distribuindo panfletos contra o liberal e, questionado por morador, revelou ser sobrinho do funcionário da parlamentar, afirmando que o trabalho era a mando do tio.

O morador de Ribeirão Pires flagrou a ação do jovem na manhã de ontem, no Jardim Santa Eliza. Segundo ele, quando chegou em sua residência notou que uma folha impressa com notícias contra Volpi estava presa no portão, e que dois indivíduos estariam anexando exemplares nas casas vizinhas. O munícipe, por sua vez, teria questionado os jovens sobre a ação, sendo informado por Gabriel de que estaria trabalhando a pedido de Gilmar Miranda, que seria seu tio.

Volpi teve seu diploma cassado no último dia 20 pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), já que as contas de 2012, último ano de seu segundo mandato à frente da Prefeitura, foram rejeitadas. Assim, estaria inelegível com base na Lei da Ficha Limpa e não poderia concorrer em 2020. Ele pode recorrer no cargo.

Ouvido pelo Diário, o liberal disse não acreditar que a distribuição do material contra seu governo possa estar aliada à cassação. “A Justiça não vai atrás disso (panfletagem). Não acho que tenha relação (a ação com a cassação)”, afirmou Volpi.

Em nota, a assessoria de imprensa da deputada informou que Carla Morando desconhece “qualquer material ou ação feita contra o prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi”. O esclarecimento confirma ainda que o assessor parlamentar Gilmar Miranda, “por ser sábado, está em seu dia de folga e não responde a serviço da deputada. Carla Morando também destaca que é contra qualquer material que não reproduza fatos verdadeiros”.