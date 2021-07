Do Dgabc.com.br



25/07/2021 | 00:01



A poupança registrou o maior índice de captação do ano em junho. De acordo com o BC (Banco Central), apenas no mês passado, os brasileiros depositaram em suas contas-poupança R$ 7,09 bilhões a mais do que sacaram.

De acordo com o professor do Isae (Instituto Superior de Administração e Economia) Escola de Negócios Pedro Salanek, o aumento se deve à diminuição de despesas. “No início do ano, os brasileiros precisam pagar IPTU e IPVA, por exemplo, o que dificulta a reserva de dinheiro”, diz. ‘‘Além disso, entre o fim de março e o início de abril de 2021 houve também o pagamento do auxílio emergencial, o que, de certa forma, justifica um aumento nos depósitos.”

Apesar disso, o professor destaca que a poupança não é a melhor opção para fazer com que o dinheiro guardado renda. ‘‘O mercado financeiro tem sinalizado isso há algum tempo, até pelo fato de a taxa Selic estar baixa, se comparada a anos anteriores, apesar das altas dos últimos meses.”

Segundo Salanek, a poupança é muito utilizada porque o brasileiro não tem olhar de investidor e, sim, de poupador. ‘‘Para esse perfil de brasileiro que não está preocupado com o rendimento do seu dinheiro, e sim com o pensamento de guardar dinheiro, a poupança pode ser considerada como uma boa opção’’, conclui.