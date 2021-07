Paolla Oliveira e Diogo Nogueira assumem romance publicamente

24/07/2021 | 15:10



Assumidíssimos! Na última sexta-feira, dia 23, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira assumiram publicamente o romance! De acordo com o colunista Leo Dias, a atriz compareceu a um show do sambista no Rio de Janeiro e posou com o amado no final da apresentação. Além disso, eles também foram vistos aos beijos no camarim.

Como você acompanhou, eles foram flagrados pela primeira vez em uma padaria, no dia 27 de junho, e levantaram suspeitas de um possível relacionamento. O cantor estava solteiro desde fevereiro deste ano, após se separar da advogada Jéssica Vianna, após dois anos e meio de relacionamento. A atriz também terminou o namoro com o coach Douglas Maluf em abril, após pouco mais de um ano de relacionamento.

Quem aí torce pelo casal?