Estados Unidos: aumenta o ritmo de hospitalizações por Covid-19 na Flórida

24/07/2021 | 14:53



A Flórida está registrando mais casos de Covid-19 do que qualquer outro Estado norte-americano, com as hospitalizações aumentando no ritmo mais alto desde o início da pandemia. O Estado é responsável por uma, em cada cinco novas infecções no país, e registrou cerca de 67 mil casos na semana passada, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). O nível de novas infecções na Flórida aumentou mais de quatro vezes entre 1º de julho e 22 de julho, com 314 casos novos por 100 mil pessoas na semana passada.

O número de hospitalizações aumentou rapidamente no mês passado, chegando a 3.849 em 17 de julho, a maior contagem desde o fim de fevereiro, de acordo com um painel de dados das autoridades locais. Os pacientes com menos de 60 anos representam 53% das internações, em comparação com 30% no início do ano. Segundo o CDC, a Flórida tem 55% da população com mais de 12 anos totalmente vacinadas.

Turquia

Também com relatos de novas infecções, a Turquia registrou 11 mil novos casos de covid-19 e 60 óbitos pela doença nas últimas 24 horas. A média de novos relatos nos últimos sete dias tem oscilado acima de 8 mil casos, segundo dados do Ministério da Saúde local. Até agora, foram registradas 50.821 mortes pela covid-19 no país. O governo diminuiu a maioria das restrições em 1º de julho, suspendendo toques de recolher e abrindo quase todos os estabelecimentos.

Em contrapartida, especialistas estão preocupados com a possibilidade de a variante delta, altamente contagiosa, ter se espalhado por todo o país. De acordo com o ministro da saúde, Fahrettin Koca, em 13 de julho havia 750 infecções da variante delta, contra 284 da semana anterior. "Devemos mudar da flexibilidade para precauções estritas e receber a primeira dose da vacina imediatamente", disse o ministro, em sua conta oficial do Twitter. O país tem cerca de 26% da população imunizada contra a covid-19.

Por outro lado, no Reino Unido, o aeroporto de Gatwick deve ter o fim de semana mais movimentado do ano. Por lá, 70% da população já está vacinada contra a covid-19. A Espanha é o destino mais procurado e a média de viagens para o local varia de 60 a 70 voos por dia; enquanto cerca de 30 aviões partem todos os dias para a Grécia. Fontes: Associated Press e Dow Jones Newswires.