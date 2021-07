Manifestantes na França protestam contra projeto de lei que força vacinação

24/07/2021 | 14:46



Neste sábado, dia 24, manifestantes vão às ruas de Paris, na França, contra um projeto de lei que prevê a exigência de um passe de saúde para a realização de algumas atividades e contra a vacinação obrigatória para profissionais de saúde, no momento em que o governo busca conter a quarta onda de infecções por covid-19. Os legisladores do Senado debatem o projeto, que já foi aprovado pelo parlamento francês na sexta-feira, 23.

No país, a maioria dos adultos está totalmente vacinada e as pesquisas indicam que boa parte da população apoia as novas medidas. No último fim de semana, mais de 100 mil pessoas protestaram contra as obrigatoriedades, entre eles, políticos e ativistas de extrema direita, além de críticos ao presidente Emmanuel Macron.

Mianmar

Em Mianmar, com o aumento de casos na província chinesa de Yunnan, vizinha, toda a população será testada para a covid-19 neste sábado, informou o governo. Além disso, empresas, escolas e mercados ficarão fechados entre segunda e terça-feira, enquanto os testes são realizados. As viagens para dentro e fora do país também estão proibidas. Fontes: Associated Press e Dow Jones Newswires.