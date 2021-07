Após um mês internado, Luciano Szafir recebe alta do hospital

24/07/2021 | 14:11



Boa notícia! Após receber alta da UTI na última quarta-feira, dia 21, Luciano Szafir recebeu alta médica e deixou o hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, após mais de um mês internado. O ator foi diagnosticado pela segunda vez com a Covid-19 e no dia 22 de junho, foi internado para tratar a doença.

Em comunicado, a assessoria de imprensa do pai de Sasha Meneghel confirmou a notícia e agradeceu o carinho do público durante as últimas semanas:

O ator e apresentador Luciano Szafir recebeu alta neste sábado, dia 24 de julho, do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Luciano e sua família agradecem o carinho e energia positiva do público e da imprensa.

Em entrevista ao jornal Extra, a esposa dele, Luhanna, afirmou que o artista, de 52 anos de idade, estava pronto para tomar a primeira dose da vacina contra a doença, quando descobriu que estava positivo. No dia 7 de julho, Luciano precisou passar por uma cirurgia abdominal após complicações da doença.