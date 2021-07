Andressa Suita e Gusttavo Lima celebram aniversário do filho caçula, Samuel

24/07/2021 | 14:10



Depois de celebrar o aniversário de quatro anos de idade de Gabriel, filho mais velho de Andressa Suita e Gusttavo Lima, no final de junho, agora chegou a vez do caçula, Samuel, comemorar mais um aninho de vida. Na manhã desse sábado, dia 24, a mamãe coruja mostrou em suas redes sociais que o filho mais novo ganhou uma festa em um iate. Chique não?

Em seu Instagram, a modelo compartilhou fotos com os meninos e o momento do parabéns, em que os dois meninos esbanjaram fofura! Andressa também aproveitou o momento para posar no iate usando uma canga e um biquíni branco.