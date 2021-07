Angelina Jolie consegue vantagem em batalha judicial contra Brad Pitt

24/07/2021 | 13:10



Boa notícia para Angelina Jolie! De acordo com a revista People, a atriz obteve uma vantagem na batalha judicial contra seu ex-marido Brad Pitt. Na última sexta-feira, dia 23, o juiz John Ouderkirk foi desqualificado de acompanhar o caso. Segundo a decisão do Tribunal de Apelações, Ouderkirk cometeu uma violação ética que pode fazer com que uma pessoa objetiva, ciente de todos os fatos, tenha dúvidas quanto à capacidade do juiz de ser imparcial.

Além disso, parece que ele havia se beneficiado financeiramente por outros trabalhos com os advogados de Pitt e não havia relatado isso anteriormente. Para o Tribunal, John deveria ter revelado suas relações profissionais anteriores na disputa do casal sobre a custódia dos herdeiros.

Como você viu, no começo de maio, o juiz concedeu a Brad mais tempo com as crianças. Após a decisão, a atriz entrou com uma queixa no Segundo Tribunal Distrital de Apelação da Califórnia sobre Ouderkirk e a continuidade da jurisdição sobre o caso, mas na época ela não conseguiu fazer com que o juiz - que também supervisiona o divórcio entre Angelina e Brad - fosse substituído.