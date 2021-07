Boninho entra na brincadeira sobre Douglas Souza no BBB

24/07/2021 | 11:10



Você já deve ter visto que Douglas Souza que está em Tóquio para defender o Brasil pela seleção brasileira de vôlei é verdadeiramente um sucesso nas redes sociais.

Diversos famosos compartilharam os vídeos do atleta testando a cama da vila olímpica, dançando, cantando e até brincando em quadra durante os treinamentos e ele simplesmente ganhou mais de um milhão e 500 mil seguidores em poucos dias.

Vendo o tanto que Douglas está fazendo sucesso, Galvão Bueno acabou comentando durante uma transmissão que o atleta seria um ótimo candidato para participar do Big Brother Brasil. E Boninho, diretor do programa, chegou até a brincar com a possibilidade do rapaz estar entre os integrantes do camarote o BBB 22.

Já gostamos disso, Galvão Bueno. Douglas Souza no BBB por que não?? O cara está fazendo a diferença no vôlei e fez o ponto final dessa primeira rodada!

Será que isso pode se tornar real?