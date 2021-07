Ticiane Pinheiro revela que se fosse outra famosa gostaria de ser Juliette Freire

24/07/2021 | 09:11



Ticiane Pinheiro atualizou o seu canal do YouTube na última sexta-feira, dia 23, com um novo vídeo revelando algumas curiosidades sobre si mesma. E em um determinado momento, a apresentadora contou que se pudesse escolher entre ser outra pessoa famosa, ela escolheria ser Juliette Freire.

Além de ser uma pessoa maravilhosa... quem acompanhou ela no reality sabe que ela é uma menina do bem, de bem com a vida, não vê maldade, é até certo ponto uma pessoa ingênua. O Brasil todo se apaixonou. Do nada, não, porque ela se esforçou bastante no programa. Mas saiu e fez esse boom com milhões de seguidores, fazendo várias campanhas bacanas, amiga de vários artistas que ela nunca imaginou. Então, eu adoraria ser a Juliette.

Além disso, mas já no Instagram, Ticiane Pinheiro fez questão durante a semana de compartilhar uma linda homenagem para a sua filha mais velha, Rafaella Justus, que fez os seus 12 anos de idade e passou o aniversário com o papai, Roberto Justus, no Caribe.