Esgotamento de energia pode vir em novembro

24/07/2021 | 08:05



Frente ao cenário crítico da crise hídrica nos reservatórios, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) indicou que pode haver um "esgotamento" de praticamente todos os recursos energéticos em novembro, no fim do período sem chuvas. O alerta foi feito pela perspectiva de aumento no consumo de energia nos próximos meses, puxado pelos setores do comércio e serviços, associado a uma estimativa mais "realista" sobre a quantidade de usinas termoelétricas disponíveis para geração de energia.

De acordo com nota técnica emitida ontem pelo órgão, os níveis de armazenamento dos reservatórios devem chegar próximo ao limite no fim do ano, principalmente nos subsistentes Sul e Nordeste. No pior cenário previsto pelo órgão, o País precisaria de importação de 2 gigawatts de energia para suprir a potência de energia elétrica e garantir o abastecimento.

Além do crescimento da demanda no comércio e serviços, a manutenção do ritmo elevado das indústrias, principalmente daquelas voltadas à exportação, elevou a perspectiva de demanda de energia para os próximos meses. Os dados sobre a disponibilidade de térmicas também foram revisados, já que as usinas podem estar indisponíveis por diferentes motivos.

