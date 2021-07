Mari Matarazzo e Matheus Yurley vencem o Power Couple Brasil 5

24/07/2021 | 00:11



O casal pombo provou que está com tudo! Nesta sexta-feira, dia 23, chegou ao fim o Power Couple Brasil, reality da Record TV que mostrava uma disputa entre casais. E depois de muito quebra-power e várias fugidinhas das DRs, Mari Matarazzo e Matheus Yurley comprovaram o favoritismo do público e levaram o prêmio para casa!

Com 63,41% dos votos, os influenciadores digitais se tornaram campeões da temporada e colocaram Deborah Albuquerque e Bruno Salomão, seus adversários durante o confinamento, no segundo lugar do pódio.

Ao longo do jogo, os pombinhos colecionaram diversas tretas e foram alvos dos participantes da Mansão Power. No entanto, nada disso abalou a dupla e a reviravolta foi grande!

Os finalistas ainda tiveram a oportunidade de conversarem remotamente com as famílias e foi só emoção!

E aí, gostaram da vitória?