Alison e Álvaro Filho ganham bem de dupla argentina na estreia do vôlei de praia

23/07/2021 | 23:20



O Brasil estreou da melhor maneira possível no vôlei de praia, modalidade que já garantiu 13 medalhas olímpicas para o País. Com jogo sério, bons bloqueios e saques fortes, Alison e Álvaro Filho confirmaram o favoritismo e fizeram 2 sets a 0 sobre a dupla argentina formada por Azaad e Capogrosso, com parciais de 21/16 e 21/17, sob forte calor e sensação térmica de 40 graus na quadra em Tóquio.

Em uma chave dura, com duplas da Holanda e dos Estados Unidos pela frente, era importante aos brasileiros confirmarem o favoritismo diante dos argentinos. E eles não decepcionaram, vencendo em sets diretos e sempre tendo o jogo sob controle.

Em busca da terceira final olímpica da carreira, Alison foi gigante nos bloqueios, parando por vezes os argentinos, que endureceram a parte inicial dos sets. As duplas conseguiram trocar pontos até 10 a 10 na primeira parcial, quando os brasileiros abriram vantagem.

Álvaro Filho foi para o saque no primeiro set point e mudou a estratégia. Depois de proporcionar saques de até 76 quilômetros, sempre abusando da força, mandou colocado e fechou a parcial com um ace.

Os argentinos voltaram com tudo no segundo set para tentar levar a decisão ao tie-break. Contudo, mais uma vez caíram de rendimento na reta final da parcial. Os brasileiros defenderam muito e contragolpearam bem para fechar o jogo com 21 a 17.

Os brasileiros agora enfrentam os fortes norte-americanos Dalhausser e Lucena, favoritos para a decisão do ouro, na terça-feira. Fecham a chave com os também perigosos holandeses Meeuwsen e Brouwer, dia 29.

Alison é o atual campeão olímpico no vôlei de praia. No Rio-2016, ele subiu ao lugar mais alto do pódio jogando com Bruno Schmidt, que forma dupla com Evandro em Tóquio.