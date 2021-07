Fusca Club realiza arrecadação de alimentos na Volkswagen

da Redação



23/07/2021 | 22:19



O Fusca Club ABC, em parceria com o SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC), realiza neste fim de semana o drive-thru da solidariedade com arrecadação de mantimentos para doação na Volkswagen, em São Bernardo. A ação acontece das 9h às 14h e quem doar será fotografado pelos profissionais em um postal da Volks.

As sugestões é de que sejam doados cestas básicas, materiais de limpeza, higiene, além de agasalhos e cobertores.

A entrada acontece pelo km 25 da Rodovia Anchieta, na portaria F e a saída pelo km 23. É obrigatório o uso de máscaras e proibido descer do veículo.