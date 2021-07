Seis das sete cidades da região registram mortes por Covid e total de óbitos chega a 9.511

Anderson Fattori

23/07/2021 | 22:20



Com exceção de Rio Grande da Serra, todos os outros seis municípios do Grande ABC registraram mortes em decorrência da Covid nesta sexta-feira (23). No total, foram computados 26 falecimentos, sendo seis em Mauá, cinco em Santo André, cinco em São Bernardo, cinco em Ribeirão Pires, três em Diadema e dois em São Caetano. Com isso, o total de óbitos desde o início da pandemia, de acordo com os boletins das prefeituras, é de 9.511.

Em relação aos casos, foram reportados mais 729 diagnósticos positivos, sendo 392 em São Bernardo, 130 em Santo André, 124 em Mauá, 41 em Diadema, 22 em São Caetano, dez em Ribeirão Pires e dez em Rio Grande da Serra. Com os números de ontem, o total agora é de 234.280 casos confirmados, entre eles, estão 216.842 pacientes que estão recuperados da Covid.

Hoje foram aplicadas no Grande ABC 25.727 doses da vacina, sendo 16.398 referentes ao inicio do esquema vacinal e 9.329 ao reforço. Com isso, o número de pessoas que já receberam pelo menos uma dose da vacina na região é de 1.506.250, o que equivale a 53,6% da população geral ou 72% dos adultos. Já o esquema vacinal completo é realidade para 522.802 moradores do Grande ABC, equivalentes a 18,6% da população em geral ou 25% dos adultos.

Rio Grande da Serra, que é a cidade que menos doses aplica proporcionalmente na região, tem acelerado a campanha e anunciou que neste domingo (25) fará drive-thru para imunizar moradores a partir dos 28 anos. A estrutura será montada na Rua Prefeito Cido Franco, 530, ao lado da UBS (Unidade Básica de Saúde) Centro.

O Estado de São Paulo registrou 12.086 novos casos e 418 mortes por Covid. Com isso, o total chegou a 3.991.188 diagnósticos positivos e 136.884 óbitos. O número de pacientes recuperados é de 3.653.206. A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Estado é de 58,3% e na Grande São Paulo é de 53,6%.

No Brasil, de acordo com boletim do Ministério da Saúde, foram registrados mais 108.732 casos confirmados e 1.324 mortes. Com isso, desde o início da pandemia já são 19.632.443 brasileiros contaminados e 548.340 mortes em razão da Covid. Em contrapartida, o número de pacientes recuperados chegou a 18.331.462.