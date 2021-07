Renato Augusto faz treino físico forte para estar apto rapidamente no Corinthians

23/07/2021 | 19:36



A janela europeia abre no dia 1° de agosto e, até lá, os novos reforços esperam estar aptos para estrear no Corinthians. Giuliano já trabalha faz alguns dias e nesta sexta-feira foi a vez de Renato Augusto iniciar os trabalhos. O meia fez intensos testes físicos. Ele corre contra o tempo para poder estrear assim que estiver inscrito.

Um dia após chegar ao CT Joaquim Grava para cumprimentar os novos companheiros e se reencontrar com quem foi campeão nacional em 2017, Renato Augusto fez questão de, após as análises na parte interna, ir a campo para já começar a se aprimorar. Fez alguns movimentos e mostrou que rapidamente estará à disposição do técnico Sylvinho.

O Corinthians joga contra o Cuiabá na segunda-feira e depois recebe o Flamengo, no dia 1.°. O meia quer estar em campo no jogo seguinte, o clássico com o Santos. Giuliano também deve pintar neste jogo, para alegria do zagueiro Gil, que elogiou os novos companheiros.

"Só vai elevar ainda mais o nível do grupo", afirmou o zagueiro, comemorando as duas chegadas. "(Com eles) Temos tudo para conquistar coisas maiores no campeonato. É claro que não será de uma hora para outra, precisamos de três ou quatro vitórias seguidas para poder se destacar".

A carência na armação é o grande problema do Corinthians no Brasileirão. Se até se defende bem - sofreu só 10 gols - na frente a bola quase não chega para Jô. Renato Augusto e Giuliano serão os responsáveis pelo toque de qualidade. E a promessa de chegada de um novo atacante completaria o grupo.

Assim como Cássio, Gil também ressaltou que o Corinthians necessita trazer os três pontos do Mato Grosso na segunda-feira. "Temos de ter consciência que o máximo de pontos que conseguirmos fazer fora de casa agora será importante, porque uma hora vai voltar a torcida e teremos a força da nossa arena", afirmou. "Pontuar rodada a rodada e conseguir chegar o mais perto possível do pelotão da frente para conseguirmos Libertadores ou até o próprio titulo".