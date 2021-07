Bittencourt: alta da arrecadação não dá 'total liberdade' para reduzir impostos

23/07/2021 | 18:14



O secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, alertou nesta sexta-feira, 23, que, apesar da melhora da arrecadação de tributos e de perspectivas mais positivas para o resultado fiscal desse ano, o governo não tem condições de abrir mão de receitas de forma livre na reforma tributária.

"As receitas devem continuar se recuperando, com crescimento da economia e mudanças de composição da arrecadação. As pessoas em casa passaram a comprar mais pela internet, que são bases mais fáceis de acompanhar para a tributação. E se podemos discutir a redução da carga tributária agora é porque a despesa está controlada", afirmou, em videoconferência promovida pelo Jota.

O relator da reforma do Imposto de Renda na Câmara dos Deputados, Celso Sabino (PSDB-PA), já adiantou que seu texto deve trazer uma perda de R$ 30 bilhões em arrecadação, já com o aval do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Já Bittencourt considerou que a reforma do IR ainda está em aberto, com muito para se discutir. "Não temos jamais total liberdade para perder arrecadação. Temos de manter a preocupação com a consolidação fiscal. Estamos entregando melhores resultados fiscais, mas esses números não podem deixar a gente relaxar", completou.