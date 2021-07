Parque da Cerveja é uma das boas atrações em Campos do Jordão para quem quer se isolar

Redação

Não faltam boas atrações em Campos do Jordão, mas há uma novidade na cidade que vem bem a calhar para quem está em busca de isolamento social. Trata-se do Parque da Cerveja, situado em uma área de 240 mil m² em meio às montanhas mais altas da Serra da Mantiqueira.

Ali, no meio das araucárias típicas da região, destaca-se uma fábrica de cerveja artesanal. Quem quiser pode fazer um tour no espaço para aprender um pouco sobre a história da cerveja e os diferentes estilos da bebida. O passeio custa R$ 45.

Uma vez no espaço, dá para provar sete rótulos diferentes, inclusive alguns ousados. É o caso da cerveja de pinhão, fruto símbolo e uma das atrações de Campos do Jordão, e da cerveja de avelã.

Recentemente, o Parque da Cerveja ganhou um mirante com vista de 180º, situado a 140 m de altura. O local conta com um bar, que oferece as bebidas produzidas na fábrica, além de porções, chás especiais e até bolo com café.

Uma das mais novas atrações de Campos do Jordão, o mirante pode ser visitado por uma hora ao preço de R$ 78. O valor, que vale para os tours até 16h, inclui degustação de uma régua com quatro estilos de cerveja.

Quem quiser ver o pôr do sol pode deixar para subir depois das 17h, quando o ingresso passa a custar R$ 108. O bilhete, nesse caso, dá direito a um petisco e um chope da casa.

Independentemente do horário, quem sobe no mirante do Parque da Cerveja tem a oportunidade de observar toda a paisagem das montanhas da Serra da Mantiqueira. Prepare-se para tirar lindas fotos.

Serviço

Endereço: Estr. Mun. Paulo Costa Lenz Cesar, 2150 – Gavião Gonzaga, Campos do Jordão

Horário de funcionamento: 10h às 17h

Entrada do Parque: R$ 35

