Câmara aprova aumento de bônus para GCMs em São Caetano

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



23/07/2021 | 16:20



A Câmara de São Caetano aprovou, por unanimidade, projeto de lei que aumenta o valor de bônus à GCM (Guarda Civil Municipal) e aos agentes de trânsito que trabalham no contraturno da jornada, a denominada atividade diferenciada. O texto vai para sanção do prefeito Tite Campanella (Cidadania).

A votação ocorreu em sessão extraordinária por levantamento de recesso. Com a alteração, os guardas-civis municipais e agentes de trânsito, que recebiam R$ 158 desde 2014 (último reajuste da atividade), passarão a receber R$ 240 a partir de janeiro de 2022.

“Trata-se de um reconhecimento para estes agentes de segurança e trânsito, tão valorosos e que não medem esforços para levar mais tranquilidade e ordem para a população de São Caetano. Nada mais justo que este acréscimo no orçamento destes verdadeiros heróis e que os vereadores souberam reconhecer aprovando de forma unânime. Quem ganha com isso é a população da cidade”, comentou Tite.

A medida valerá só a partir de 2022, uma vez que a legislação federal editada durante a pandemia de Covid-19 impede aumento de custos com a folha de pagamento em todos os órgãos públicos.

“É demanda antiga que a Câmara sempre pleiteou. O prefeito Auricchio, em engenharia,determinou junto à Fazenda e o setor Jurídico que encontrassem caminho. É justo reconhecimento à guarda. Não é solução definitiva,aguardamos o estatuo. Valor de R$ 240 pela diária é o mais próximo de realidade do ponto de vista econômico de cada GCM. Compromisso do prefeito Tite e do secretário Jorge Salgado”, afirmou o presidente da casa, Pio Mielo (PSDB).

Atual secretário de Segurança, Jorge Salgado relembrou que o reajuste da atividade diferenciada é demanda de tempos. “Justiça seja feita, o (ex-)prefeito (José) Auricchio (Júnior, PSDB) colocou este aumento como parte de seu plano de governo quando ele foi reeleito para o quarto mandato e agora o prefeito Tite Campanella faz cumprir.”



O secretário de Mobilidade Urbana, Geová Maria Faria, declarou que o bônus para agentes de trânsito é primordial. “É muito gratificante este reconhecimento do prefeito Tite Campanella ao trabalho realizado pelos agentes, além de ser um estímulo para cada que trabalha dia a dia nas ruas e avenidas da cidade”, disse Geová. O comandante da GCM, Claudinei da Silva Magalhães comentou que “a valorização e o reconhecimento do trabalho da GCM perante o município. Com certeza é mais um auxílio orçamentário para estas famílias”.