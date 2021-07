Direção do Cruzeiro pede e Guarani deve perder goleiro que ainda não estreou

23/07/2021 | 15:55



O Guarani devolverá o goleiro Lucas França para o Cruzeiro. O jogador, que sequer estreou pelo time de Campinas (SP), foi pedido de volta pelo técnico Mozart após a saída de Vitor Eudes para o futebol português. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol do time celeste, Rodrigo Pastana, em entrevista coletiva.

"Quanto a (saída do) Vitor Eudes, era uma oportunidade. Ele já tinha recusado acho que uma ou duas propostas. Ele mesmo me disse isso. Pediu para ir. Nós podemos trazer o Lucas França de volta do Guarani, para que não tenhamos um resultado esportivo prejudicado. Isso deve acontecer nos próximos dias", afirmou Rodrigo Pastana.

Enquanto o retorno não é confirmado, Lucas França seguirá treinando no Guarani. O jogador, de 25 anos e com passagem também pelo Ceará, chegou no dia 23 de junho e desde então vem sendo o reserva imediato de Gabriel Mesquita.

A expectativa é que a despedida ocorra neste sábado, quando o Guarani enfrentará o Vasco, em duelo direto pelo G4. O jogo será às 21 horas, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 14.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Guarani é o terceiro colocado na tabela de classificação com 23 pontos, quatro a mais do que o Vasco, que está fora do G-4.