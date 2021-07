Nos corredores, Patrícia Abravanel mostra o retorno de Silvio Santos aos estúdios do SBT

23/07/2021 | 15:11



O patrão está de volta! Nesta sexta-feira, dia 23, Patrícia Abravanel não escondeu a emoção de ver o pai, Silvio Santos, de volta ao trabalho. O apresentador retornou aos estúdios do SBT para a gravação do programa Roda a Roda Jequiti. Longe da emissora por quase dois anos, Silvio já recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19 e está animado para colocar a mão na massa.

Nas redes sociais, a filha compartilhou um vídeo em que Senor Abravanel aparece chegando nos corredores e a emoção dos funcionários é visível.

Animado, simpático, falante ele volta aos estúdios do SBT. Alegria é contagiante! Saúde e vida longa ao nosso patrão, escreveu na legenda.